СК начал проверку после смерти журналиста Михаила Виноградова

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московские следователи СК начали проверку по факту смерти журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве по факту смерти мужчины организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Она пояснила, что основанием для проверки стали сообщения в соцсетях, из которых следует, что у журналиста открылось кровотечение, он вызвал скорую помощь, а прибывшие врачи наложили повязку и уехали, не остановив само кровотечение. 12 декабря журналист умер.

На сайте газеты "Вечерняя Москва" сообщается, что заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей Михаил Виноградов умер на 43-м году жизни. Сам Виноградов 10 декабря опубликовал пост на своей странице в Facebook, сообщив, что 9 декабря его выписали из больницы после операции, а 10 декабря у него открылось кровотечение. По его словам, он вызвал скорую, два фельдшера наложили ему повязку и уехали.