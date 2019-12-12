Суд Москвы заочно арестовал родственника убитого в Берлине Хангошвили по делу о терроризме

Что происходит вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

Новое "дело Скрипаля"? Что происходит вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в содействии террористической деятельности Муради Кавтарашвили, который является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (проживал в ФРГ под именем Торнике Кавтарашвили). Как уточнил ТАСС источник, близкий к следствию, обвиняемый объявлен в международный розыск.

"Российский суд арестовал Муради Кавтарашвили, заочно предъявив ему обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность). Правоохранительные органы устанавливают его точное местонахождение", - рассказал собеседник агентства. Он отказался от дальнейших комментариев в интересах следствия.