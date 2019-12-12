{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд Москвы заочно арестовал родственника убитого в Берлине Хангошвили по делу о терроризме

Близкий к следствию источник сообщил, что обвиняемый объявлен в международный розыск
Описание
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN
На эту тему
Новое "дело Скрипаля"? Что происходит вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в содействии террористической деятельности Муради Кавтарашвили, который является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (проживал в ФРГ под именем Торнике Кавтарашвили). Как уточнил ТАСС источник, близкий к следствию, обвиняемый объявлен в международный розыск.

"Российский суд арестовал Муради Кавтарашвили, заочно предъявив ему обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность). Правоохранительные органы устанавливают его точное местонахождение", - рассказал собеседник агентства. Он отказался от дальнейших комментариев в интересах следствия.

Теги
ГрузияРоссия
Реклама на ТАСС
МВД возбудило дело об угрозах жизни и здоровью сыну Плющенко и Рудковской
Полиция ищет подозреваемого в преступлении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС