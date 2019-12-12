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Директора одной из новосибирских школ заподозрили в распространении детской порнографии

Подозреваемого отстранили от работы

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Директора одной из новосибирских школ, подозреваемого в изготовлении и распространении детской порнографии, отстранили от работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Уголовное дело в отношении руководителя одной из школ Советского района возбудили еще в июне 2019 года, тогда же задержали и самого фигуранта. До 5 ноября он находился под домашним арестом, но затем суд изменил меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде. После чего директор вернулся на работу.

"5 декабря прокуратурой города Новосибирска внесено представление об устранении нарушений законодательства, на основании представления прокуратуры директор учреждения был отстранен от работы", -- говорится в сообщении.

Теги
РоссияНовосибирская область
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