Обвиняемого в убийстве ребенка в Ленобласти отправили в СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Суд заключил под стражу мужчину, задержанного накануне по делу восьмилетний давности об убийстве 10-летней девочки в Ленинградской области. Об этом журналистам в четверг сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Следователь предъявил ему соответствующее обвинение [по статье "Убийство малолетней"] и обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, связанной с содержанием под стражей. Сегодня, выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", - сказано в распространенном управлением сообщении.

По версии следствия, 26 марта 2011 года 55-летний обвиняемый в своем доме в городе Волосово подверг 10-летнюю девочку сексуальному насилию, после чего задушил. Тело ребенка было спрятано в лесном массиве в нескольких километрах от деревни Извара. После задержания мужчина признал свою вину.