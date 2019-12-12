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Обвиняемого в убийстве ребенка в Ленобласти отправили в СИЗО

Злоумышленник совершил преступление в 2011 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Суд заключил под стражу мужчину, задержанного накануне по делу восьмилетний давности об убийстве 10-летней девочки в Ленинградской области. Об этом журналистам в четверг сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Следователь предъявил ему соответствующее обвинение [по статье "Убийство малолетней"] и обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, связанной с содержанием под стражей. Сегодня, выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", - сказано в распространенном управлением сообщении.

По версии следствия, 26 марта 2011 года 55-летний обвиняемый в своем доме в городе Волосово подверг 10-летнюю девочку сексуальному насилию, после чего задушил. Тело ребенка было спрятано в лесном массиве в нескольких километрах от деревни Извара. После задержания мужчина признал свою вину.

Теги
РоссияЛенинградская область
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