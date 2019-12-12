Судьба трех человек остается неизвестной после пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

"По уточненным данным, судьба троих неизвестна. 11 пострадавших госпитализированы, одному из них помощь оказана амбулаторно, в реанимации находятся шесть человек", - сказал собеседник агентства.

ТАСС, 12 декабря. Три человека, по уточненным данным, пропали без вести в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось об одном пропавшем без вести.

В правительстве региона подтвердили информацию о десяти госпитализированных, однако уточнили, что состояние девяти пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в свою очередь отметили, что среди пострадавших при пожаре не оказалось сотрудников судоремонтных предприятий, работавших на авианесущем крейсере.

"Вся промышленность (сотрудники судоремонта - прим. ТАСС), которая на корабле была, на момент начала происшествия вышла до человека, мы всех проверили. У нас, у промышленности, никаких пропавших нет, обратившихся за помощью, за медицинской тоже среди наших нет", - сказали в центре судоремонта.

В материал в 16:54 мск внесены изменения: добавлены комментарии регионального правительства и центра судоремонта "Звездочка"