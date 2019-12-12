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Более 24 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварии в Саратове

Восстановить водоснабжение планируется к полуночи

САРАТОВ, 12 декабря. /ТАСС/. Более 24 тыс. жителей Саратова остались в четверг без холодной воды из-за аварии на водосетях, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Без холодной воды остались 24680 человек в Заводском районе", - сказала собеседница агентства.

Как сообщает пресс-служба ООО "Концессия водоснабжения Саратова", повреждение городского водопровода зафиксировано на ул. Огородная.

"По ул. Огородная в текущий момент работают две бригады по ликвидации повреждений на городском водопроводе. Для оперативного устранения на месте проведения работ имеется вся необходимая спецтехника, что позволит произвести работы в кратчайшие сроки", - уточняет пресс-служба.

Восстановить водоснабжение планируется к полуночи.

Население Саратова составляет около 840 тыс. человек.

Теги
РоссияСаратовская область
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