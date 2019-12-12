{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Число пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до 12

Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое
Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до 12.

На эту тему
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". Главное

Об этом ТАСС сообщили в региональном подразделении медицины катастроф.

"Всего в больницы доставлены 12 пострадавших, 10 из них были спасены в ходе тушения пожара. Состояние одного оценивается как тяжелое. Большинство получило отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что судьба трех человек по-прежнему остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что пострадали 11 человек.

Теги
РоссияПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Реклама на ТАСС
Убийство Павла Шеремета
По делу об убийстве журналиста Шеремета задержан участник силовой операции в Донбассе
По данным СМИ, вторым задержанным может быть врач-волонтер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС