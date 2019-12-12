Число пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до 12

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до 12.

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Об этом ТАСС сообщили в региональном подразделении медицины катастроф.

"Всего в больницы доставлены 12 пострадавших, 10 из них были спасены в ходе тушения пожара. Состояние одного оценивается как тяжелое. Большинство получило отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что судьба трех человек по-прежнему остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что пострадали 11 человек.