Прокурор просит 5 лет колонии для обвиняемого в мошенничестве бывшего члена ОНК Набиуллина

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит Пресненский суд Москвы назначить пять лет лишения свободы бывшему члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Денису Набиуллину, обвиняемому по двум эпизодам мошенничества. Как сообщили ТАСС в суде, оглашение приговора назначено на 16 декабря.

"Гособвинитель попросил признать Набиуллина виновным и назначить ему пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Оглашение приговора назначено в 11:00 мск 16 декабря", - сказал собеседник агентства.

Пресненский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в отношении бывшего члена ОНК 19 июня. Набиуллин вину не признает. Он был задержан и арестован в начале декабря 2017 года. 5 марта этого года Московский городской суд отправил его под домашний арест. Ему инкриминируются покушения на мошенничество в особо крупном и крупном размерах.

По данным следствия, 6 декабря 2017 года Набиуллин получил от лица, привлеченного для участия в проведении оперативно-разыскного мероприятия, более 29 млн рублей за оказание содействия в направлении арестованного на медицинское освидетельствование и в изменении в последующем ему меры пресечения в виде заключения под стражей на иную, не связанную с лишением свободы. В действительности такой возможности он не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Второй вменяемый ему эпизод мошенничества связан с событиями сентября 2017 года, когда он посещал в СИЗО находящегося под следствием мужчину и потребовал от него деньги за смягчение меры пресечения. В период с сентября по ноябрь 2017 года знакомый Набиуллина перечислил 300 тыс. рублей на расчетный счет учрежденной им организации.