В Архангельской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

АРХАНГЕЛЬСК, 12 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса с "КамАЗом" в Холмогорском районе Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Микроавтобус Mercedes столкнулся с припаркованным "КамАЗом" с прицепом в четверг около 08:00 мск на 1047-м километре трассы М-8 в Архангельской области.

"На месте погибли три человека, две женщины и мужчина, еще одна женщина 55 лет скончалась в Емецкой районной больнице № 2. Еще трое пострадавших из Емецка санавиацией отправлены в Архангельск", - сказали в пресс-службе.

Микроавтобус врезался в прицеп "КамАЗа", часть которого выступала на проезжую часть. В Mercedes находились семь пассажиров и водитель, водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.