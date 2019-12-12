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Экс-глава департамента городского хозяйства Севастополя останется под арестом до марта

Михаила Тарасова подозревают в превышении полномочий при заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений "Южные"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест до марта бывшему главе департамента городского хозяйства Севастополя Михаилу Тарасову, который подозревается в превышении должностных полномочий при незаконном заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений "Южные". Об этом в четверг ТАСС сообщили в суде.

"Продлили [арест] до 14 марта", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, он дал заведомо незаконное указание на заключение контракта на строительство. Тарасов задержали в октябре.

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РоссияРостовская область
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