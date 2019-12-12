Дело о крушении пассажирского Boeing в аэропорту Казани в 2013 году направили в суд

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о крушении Boeing-737 в Казани в ноябре 2013 года, в результате которого погибли 44 пассажира и шесть членов экипажа. Как говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства, заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о катастрофе самолета авиакомпании "Татарстан".

Что известно о крушении Boeing 737 в Казани в 2013 году

"Бывший заместитель генерального директора авиакомпании Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Бывшему руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в прокуратуре России.

Самолет, летевший из аэропорта Домодедово (Москва), 17 ноября 2013 года примерно в 19:30 мск разбился при заходе на посадку в международном аэропорту Казани. "Как полагает следствие, командир воздушного судна Рустем Салихов, не имевший первоначального летного образования, и второй пилот Виктор Гуцул при отсутствии достаточных практических знаний и опыта не смогли совершить посадку. Они не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг, что привело к авиакатастрофе. Уголовное преследование в отношении них прекращено в связи со смертью", - отметили в Генпрокуратуре.

"Причиной авиакатастрофы стали нарушения нормативных требований, допущенные Портновым и Фоминым при приеме штурмана авиакомпании Салихова на работу в качестве пилота по представленным им фальсифицированным документам, а также при направлении его на переучивание по курсу пилотов Boeing-737 и допуске к выполнению самостоятельных полетов в качестве командира воздушного судна. Они не обеспечили надлежащую теоретическую и тренажерную подготовку летного состава", - говорится в сообщении. По данным следствия, возглавлявший территориальную квалификационную комиссию Умаров при рассмотрении кандидатуры Салихова для направления на курсы переучивания на пилотов Boeing-737 не организовал проверку подлинности летных документов и не выявил факт подложности свидетельства пилота. В результате тот, не имея базовых навыков пилотирования, был допущен руководством авиакомпании к пассажирским перевозкам в качестве пилота, что привело к авиакатастрофе.

В Следственном комитете в свою очередь напомнили, что командир разбившегося самолета Салихов полтора года летал без базовых навыков пилота.

Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд Татарстана для рассмотрения по существу.