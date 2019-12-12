Один из экс-руководителей Русстройбанка отпущен под домашний арест по делу о хищении

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд освободил из СИЗО под домашний арест одного из бывших руководителей Русского строительного банка Максима Белякова, обвиняемого в пособничестве в хищении имущества этой кредитной организации на 400 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Московский городской суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Белякова", - сказал собеседник агентства.

Беляков в настоящее время занимает должность советника гендиректора АНО "Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы".

Ему предъявлено обвинение в пособничестве в хищении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигурантами дела являются также бывший председатель правления Русского строительного банка Андрей Струков, скрывшийся за границей, и бизнесмен Захар Котов, отправленный в СИЗО.

По версии следствия, в 2012-2015 годах председателем правления и бенефициаром АО "Русский строительный банк" Андреем Струковым совместно с неустановленными лицами похищено имущество Русстройбанка на сумму не менее 400 млн рублей путем незаконной замены активов банка в виде дебиторской задолженности на авалированные данным кредитным учреждением векселя лжепредприятий, подконтрольных Струкову и не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. В отношении Струкова и других фигурантов расследуется уголовное дело о мошенничестве и пособничестве в хищении (ч. 4 ст. 159 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Струков объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Центральный банк России отозвал лицензию у Русстройбанка в декабре 2015 года. Согласно данным отчетности, по величине активов Русстройбанк на 1 декабря 2015 года занимал 135-е место в банковской системе РФ.