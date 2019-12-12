Аваков заявил, что материалы по делу Шеремета носят "шокирующий характер"

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что материалы по расследованию убийства в 2016 году журналиста Павла Шеремета носят "шокирующий характер".

"Информация не только сенсационная, но и шокирующая", - сказал он на экстренно созванной в Киеве пресс-конференции. - Общество должно понимать границу между патриотизмом и предательством".

"Подозреваемые - люди известные", - добавил министр.

"Мы задержали нескольких подозреваемых. Им предъявлено подозрение", - продолжал Аваков, добавив, что его ведомство "получило разрешение следствия сообщить их фамилии".

Ранее уже появилась информация, что по делу задержали известного музыканта, участника силовой операции Юрия Антоненко, врача-волонтера Юлию Кузьменко, а также еще двух военнослужащих - Петра Кияна и Яну Дугарь.