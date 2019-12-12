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Сотрудники СК проводят выемку документов в офисе компании Nginx в Москве

По сообщениям источника в правоохранительных органах, причиной для уголовного разбирательства стала ситуация вокруг компьютерной программы, права на которую принадлежат Rambler Group
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета проводят выемку документов в московском офисе openssource-разработчиков Nginx. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время в офисе Nginx проводятся следственные действия, идет выемка документов. Работают сотрудники Следственного комитета. Это связано с уголовным делом, возбужденным по ч. 3 ст. 146 (нарушение авторских и смежных право группой лиц в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной для уголовного разбирательства стала ситуация вокруг компьютерной программы, права на которую принадлежат Rambler Group. "По данным следствия, неизвестные в 2004 году разместили на серверном оборудовании Rambler программу с указанием заведомо ложной информации - "Copyright 2002-2004 Igor Sysoev", которая означает, что исключительные права на нее принадлежат Игорю Сысоеву, основателю Nginx", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи могут допросить Сысоева в рамках этого уголовного дела.

Компания Nginx была создана в 2011 году бывшим системным администратором "Рамблера" Игорем Сысоевым на базе веб-сервера Nginx, который является одним из самых известных IT-компаний, созданных российскими программистами. В настоящее время на сервере Nginx работает около 33% всех сайтов в мире. Весной 2019 года американская компания F5 Networks купила Nginx за $670 млн.

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