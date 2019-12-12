ВВС Чили практически исключили возможность найти живыми пассажиров пропавшего самолета

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. Анализ состояния найденных обломков, которые принадлежат пропавшему на пути в Антарктиду самолету чилийских ВВС, практически исключает возможность найти пассажиров живыми. Об этом сообщил в четверг командующий ВВС Альберто Мерино.

"Состояние найденных обломков самолета практически исключает возможность, что в результате авиакатастрофы есть выжившие", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала 24 Horas.

Мерино подтвердил, что обломки, найденные в зоне поиска, принадлежат пропавшему самолету Hercules C130. Он также выразил соболезнования родственникам пассажиров и экипажа и сообщил, что "человеческие останки", которые были обнаружены рядом с обломками, будут доставлены на континент для установления личности.

Военный самолет Hercules C130, на борту которого находились 38 человек, вылетел в понедельник в 16:55 по местному времени (22:55 мск) из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. Согласно данным ВВС, находившийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, по которому на базу поставлялось топливо. В 18:13 (00:13 мск вторника) воздушное судно перестало выходить на связь. Спустя семь часов после потери контакта с самолетом ВВС объявили его "потерпевшим крушение".