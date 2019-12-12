{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ВВС Чили практически исключили возможность найти живыми пассажиров пропавшего самолета

К такому выводы военные пришли, изучив анализ состояния найденных обломков

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. Анализ состояния найденных обломков, которые принадлежат пропавшему на пути в Антарктиду самолету чилийских ВВС, практически исключает возможность найти пассажиров живыми. Об этом сообщил в четверг командующий ВВС Альберто Мерино.

На эту тему

"Состояние найденных обломков самолета практически исключает возможность, что в результате авиакатастрофы есть выжившие", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала 24 Horas.

Мерино подтвердил, что обломки, найденные в зоне поиска, принадлежат пропавшему самолету Hercules C130. Он также выразил соболезнования родственникам пассажиров и экипажа и сообщил, что "человеческие останки", которые были обнаружены рядом с обломками, будут доставлены на континент для установления личности.

Военный самолет Hercules C130, на борту которого находились 38 человек, вылетел в понедельник в 16:55 по местному времени (22:55 мск) из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. Согласно данным ВВС, находившийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, по которому на базу поставлялось топливо. В 18:13 (00:13 мск вторника) воздушное судно перестало выходить на связь. Спустя семь часов после потери контакта с самолетом ВВС объявили его "потерпевшим крушение".

Теги
Чили
Реклама на ТАСС
Заключенный под арест бизнесмен Пономарев переведен в одиночную камеру
Адвокат осужденного сообщил, что никаких предпосылок для этого не было
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС