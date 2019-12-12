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Жительница ЯНАО заразила корью семь детей в Тюменской области

Все заболевшие дети не были привиты от этой болезни

ТЮМЕНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Жительница города Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ), болеющая корью, заразила семь детей в Тюменской области. Показатель заболеваемости корью из-за этого в Тюменской области превышен в два раза по сравнению с данными за 2018 год, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Тюменской области за период с 16 ноября по 10 декабря 2019 года зарегистрировано семь случаев кори, в том числе в Заводоуковском районе - один случай, в Исетском районе - четыре случая и в Тюмени - два случая. Все заболевшие дети не привиты против кори. По предварительным результатам эпидемиологического расследования, предположительно, зарегистрированные случаи кори связаны с контактом с больной корью, прибывшей из Надыма (ЯНАО) и находившейся на территории Тюменской области с 8 по 12 ноября 2019 года. Всего с начала года, на территории региона зарегистрировано десять лабораторно подтвержденных случаев заболевания (в 2018 году - пять случаев)", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что медики осмотрели и взяли под наблюдение более 10 тыс. контактных лиц, в числе которых 8 тыс. - дети. Одновременно с этим в регионе проводится вакцинация всех, кто мог контактировать с больными корью, но не были от нее привиты ранее. Речь идет о более 710 человек, в том числе 520 детях.

Согласно последним данным регионального управления Роспотребнадзора, охват прививками кори детского населения региона в индикаторных группах по итогам 2018 года составил 98%. За 11 месяцев 2019 года в области план вакцинации против кори детей выполнен на 97,3%, план ревакцинации на 95,6%.

Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Болезнь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в отдельных случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.

Теги
РоссияТюменская область
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