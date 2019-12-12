Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль.

"Следствие подозревает пять человек в убийстве Шеремета. Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Владислав и Ирина Грищенко", - сказал он.

По словам Коваля, к такому выводу следствие пришло после проведенных многочисленных экспертиз, в том числе после изучения записей уличных видеокамер с привлечением специалистов из Великобритании.

Первый замглавы полиции сообщил, что, по версии следствия, взрывчатку под автомобиль закладывали Кузьменко и Антоненко.