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Включавшего соседям звуки конского ржания нижегородца обвинили в истязаниях

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы

ТАСС, 12 декабря. Полиция возбудила уголовное дело об истязании в отношении 46-летнего жителя Нижнего Новгорода, который систематически включал записи конского ржания, чем досаждал своим соседям. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

"Следователями ОВД доказана причастность мужчины 1973 года рождения к истязанию жителей одного из домов, расположенных на ул. Березовской областного центра. С апреля 2018 года по настоящее время подозреваемый, находясь в своей квартире, систематически включал звуки ржания лошади, причиняя психические страдания другим жителям дома", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, мужчина арестован. Уголовное дело расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание двух и более лиц"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Теги
РоссияНижегородская область
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