Ущерб от паводка в Вологодской области составил более 15 млн рублей

ТАСС, 12 декабря. Ущерб от паводка в Вологодской области, который привел к сбоям электричества, подтоплению домов и дорог составил 15,3 млн рублей, большинство объектов инфраструктуры уже восстановлено. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 4 по 6 ноября в области выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза. Без света оставались 28 тыс. жителей, впоследствии энергоснабжение восстановили. Всего из подтопленных домов эвакуировали 70 человек, никто не пострадал. С 6 ноября в 18 муниципалитетах региона вводился режим ЧС, в 15 из них к концу месяца его сняли.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручал оценить ущерб от паводка до конца ноября. "Предварительные работы по оценке ущерба завершены. Сумма ущерба составила 15,28 млн рублей, в том числе 14,56 млн рублей на проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в ответе пресс-службы на запрос ТАСС. По данным правительства региона, сейчас режим ЧС действует только в Вологодском районе и в Череповце.

Как отметили в пресс-службе, в период паводка в регионе были подтоплены 11 участков дорог регионального значения и 13 участков дорог местного значения. "В настоящее время на всех дорогах проведены восстановительные работы. Со всеми населенными пунктами, в которых постоянно проживают граждане, транспортное сообщение восстановлено", - сообщили в правительстве региона.

Всего за время паводка подтопило 117 домостроений и частично территории 23 садовых некоммерческих товариществ.