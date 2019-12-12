Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Нижегородской области

ТАСС, 12 декабря. Автомобиль Hyundai столкнулся с автобусом ПАЗ в Пильнинском районе Нижегородской области. В результате ДТП погибли три человека - водитель и пассажиры иномарки, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в 17:47 мск на 5-м километре автодороги Пильна - Курмыш в Нижегородской области.

"Произошло столкновение автобуса ПАЗ без пассажиров и легкового автомобиля Hyundai. В результате ДТП погибли три человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля. Водитель автобуса не пострадал", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники МЧС извлекают тела погибших из автомобиля.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону, автобуса ПАЗ не был рейсовым, он принадлежит одному из местных предприятий. По предварительной версии, причиной ДТП стало то, что водитель "Хёндэ" не справился с управлением и выехал на встречную полосу.