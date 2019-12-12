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Расследование теракта в метро Петербурга

Большинству виновных во взрыве в метро Петербурга могут назначить новую защиту

Фигуранты дела получили от 19 лет до пожизненного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Адвокаты приговоренных к срокам от 19 лет до пожизненного заключения в колонии за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году заявили, что большинству из 11 фигурантов могут назначить новых защитников при рассмотрении апелляции. Как сообщили журналистам в четверг сами представители защиты, жалобы на приговор будут поданы на следующей неделе.

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"Мы в процессе апелляции. Срок подачи - до 20 декабря", - сказал адвокат Виктор Дроздов, представляющий интересы Шохисты Каримовой.

Жалобу будет рассматривать Апелляционный военный суд в Московской области. Большинство адвокатов, участвующих в процессе, по назначению представляли интересы фигурантов (работу оплачивает государство).

"Важно, оплатит ли суд нам приезд в Москву. Мы работаем по назначению государства, а не по соглашению с родственниками. Если этого не произойдет, назначат новых защитников из Москвы", - сказал адвокат Андрей Костомаров, выразив вместе со своими коллегами сомнение в том, что видеосвязь будет организована, и защитникам оплатят проезд и жилье в столице.

Адвокат Марат Сагитов, представляющий интересы сразу четырех человек - Махамадюсуфа Мирзаалимова, Бахрама Эргашева, Азамжона Махмудова и Сейфуллы Хакимова - является защитником по соглашению (работает по договору). Он сообщил ТАСС, что намерен лично представлять интересы своих подзащитных и далее.

Второй западный окружной военный суд признал 11 фигурантов дела виновными, основной фигурант Аброр Азимов приговорен к пожизненному сроку. Акрам Азимов получил 28 лет колонии, Мухамадюсуп Эрматов приговорен к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Ибрагим Эрматов - к 27 годам колонии строгого режима, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содика Ортикова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова и Азамжона Махмудова - к 20 годам, Сейфуллу Хакимова и Бахрама Эргашева - к 19 годам колонии строгого режима.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРасследование теракта в метро Петербурга
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