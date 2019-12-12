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Четыре человека пострадали при хлопке бытового газа в частном доме в Дагестане

Среди пострадавших есть двое детей

МАХАЧКАЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при хлопке бытового газа в частном жилом доме в Дагестане, сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Дагестану.

"В поселке Винсовхоз города Хасавюрт произошел хлопок газа в двухэтажном частном жилом доме. В результате пострадали четыре человека, среди них двое детей. Пострадавшие доставлены в больницу", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, хлопок газа произошел в помещении бани, причины устанавливаются.

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РоссияДагестан
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