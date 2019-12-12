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В Подмосковье троих детей спасли с ледяного островка посреди пруда

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Спасатели МЧС доставили на берег троих детей, которые оказались на ледяном островке посреди пруда в деревне Белые Столбы в районе подмосковного Домодедова. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС.

"Трое детей играли на пруду покрытым ледяной коркой. Через некоторое время лед растаял, и дети оказались на небольшом островке посреди пруда, о чем они сообщили родителям по телефону", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, к месту происшествия была направлена дежурная смена спасателей. "Дети были доставлены на берег специалистами и переданы родителям", - уточнили в министерстве.

Пострадавших в результате происшествия нет. Медицинская помощь детям не понадобилась.

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