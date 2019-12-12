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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Один из военных погиб в ходе ликвидации пожара на "Адмирале Кузнецове"

В результате происшествия пострадали 12 человек
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". Главное

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На месте пожара обнаружено тело погибшего. Судьба двух человек остается неизвестной", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что число пострадавших составляет 12 человек.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что поиски офицера службы живучести корабля продолжаются, аварийно-спасательные команды не прекращали поиск военнослужащих с момента покидания всеми рабочими предприятия аварийного отсека и начала ликвидации очага задымления.

"В ходе ликвидации очага задымления один из военнослужащих Северного флота погиб. Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается", - сказали в пресс-службе.

На флоте уточнили, что военный-контрактник "погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений". Пропавший офицер "с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия".

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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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