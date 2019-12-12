В Саратове ликвидировали аварию, из-за которой без воды остались более 24 тыс. человек

САРАТОВ, 12 декабря. /ТАСС/. Коммунальщикам удалось ликвидировать повреждение водопровода, из-за которого более 24 тыс. жителей Саратова остались в четверг без холодной воды, сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Концессия водоснабжения Саратова".

Ранее в администрации города сообщали, что водоснабжение нарушено в домах 24680 человек в Заводском районе. Восстановить водоснабжение планировалось к полуночи.

"Работы завершены. Приступили к заполнению водовода", - сказал собеседник агентства.

Население Саратова составляет около 840 тыс. человек.