В прокуратуре считают, что стрелки в Нью-Джерси действовали на почве ненависти

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Злоумышленники, открывшие во вторник стрельбу в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), руководствовались убеждениями, основанными на ненависти. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генпрокурор штата Нью-Джерси Гурбир Гревал.

"Улики указывают на то, что это преступление на почве ненависти, - сказал Гревал. - Мы расследуем этот случай как потенциально относящийся к внутреннему терроризму и основывающийся на антисемитизме и ненависти к правоохранительным органам". В свою очередь прокурор округа Нью-Джерси Крейг Карпенито отметил, что расследование возглавило Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

В Джерси-Сити во вторник произошла серия инцидентов с применением огнестрельного оружия. 47-летний Дэвид Андерсон и 50-летняя Франсин Грэм застрелили полицейского на кладбище, а потом убили трех человек и ранили одного в расположенном недалеко от кладбища магазине с кошерными продуктами. Они вступили в перестрелку с прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов, а позже были найдены мертвыми в магазине. Генпрокурор штата не уточнил, были ли они ликвидированы стражами порядка или совершили самоубийство.

По данным прокуратуры, на месте стрельбы было найдено взрывное устройство. Его изучают сотрудники ФБР. По словам источников газеты The New York Times, Андерсон и Грэм были связаны с антисемитскими объединениями. В принадлежащем им фургоне якобы была обнаружена записка, в которой злоумышленники объясняли свои мотивы.