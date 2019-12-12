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Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до семи человек

Чехия почтит память погибших 17 декабря включением сирен противовоздушной обороны во всех городах и населенных пунктах

ПРАГА, 12 декабря. /ТАСС/. Женщина, получившая тяжелые ранения во время произошедшей во вторник стрельбы в Факультетской больнице города Острава на северо-востоке Чехии, умерла, количество жертв трагедии, таким образом, возросло до семи человек. Об этом сообщила в четверг журналистам представитель дирекции клиники Петра Петлахова.

"Число жертв стрельбы возросло до семи человек, - сказала она. - Умерла находившаяся в критическом состоянии женщина, получившая [во время стрельбы] тяжелые ранения. Двое раненых мужчин находятся вне опасности. Один из них был в четверг выписан домой на амбулаторное лечение".

Чехия в предстоящий вторник, 17 декабря, включением сирен противовоздушной обороны во всех городах и населенных пунктах почтит память погибших во время стрельбы в остравской больнице. Нападавшим был местный житель, который покончил с собой, опасаясь ареста полицией. Преступник страдал серьезным психическим заболеванием.

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Чехия
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