Четыре человека госпитализировали в результате пожара в пятиэтажке в Перми

ТАСС, 12 декабря. Ребенка и троих взрослых госпитализировали в результате возгорания в жилом доме в Перми в четверг вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС края.

"Поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на ул. Хабаровской в Железнодорожном районе Перми, в квартире на четвертом этаже (…) госпитализированы - подросток 14 лет и трое взрослых", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что самостоятельно эвакуировались из горящего дома 15 человек, еще 12 вывели наружу пожарные.

"В настоящий момент возгорание ликвидировано. Причины произошедшего устанавливаются", - уточнили в пресс-службе.

Микрорайон Железнодорожный расположен в Дзержинском районе Перми, примерно в 10 км от центра города.