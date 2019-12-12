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В Новой Зеландии началась наземная операция по поиску погибших во время извержения вулкана

Речь идет о восьми пропавших без вести

СИДНЕЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии начала наземную поисковую операцию на острове Уайт-Айленд, где произошло извержение вулкана. Об этом в четверг сообщил заместитель комиссара новозеландской полиции Джон Тимс.

"Началась операция по [поиску и] возвращению восьми тел погибших во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд", - указано в заявлении, опубликованном на сайте полиции.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что на остров направлена команда из восьми человек, в составе которой находятся сотрудники полиции, а также военнослужащие ВС страны. Планируется, что за несколько часов, отведенных на поиски, им удастся осмотреть территорию в 200 м от кратера вулкана, где при помощи видеосъемки с воздуха были обнаружены шестеро из восьми погибших, и подготовить тела к транспортировке на материк.

В настоящее время в четырех ожоговых центрах Новой Зеландии находятся 17 пострадавших в результате извержения вулкана, 13 из них остаются в критическом состоянии. 11 пострадавших были доставлены в больницы в Австралии. Три человека были выписаны после лечения. Судьба еще восьми человек, оставшихся на острове после извержения, остается неизвестной, однако полиция уверена, что выжить им не удалось.

Операция по поиску и возвращению тел погибших с острова неоднократно переносилась, поскольку, по данным национальной геослужбы Новой Зеландии, сейсмическая обстановка на острове нестабильна и существует вероятность повторного извержения. Кроме того, на острове фиксируются незначительные выбросы газа и пара, а вулканическая активность остается непредсказуемой.

Извержение на Уайт-Айленде

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, началось 9 декабря около 14:15 по местному времени (04:15 мск). По данным полиции, в момент извержения в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии. Один человек погиб, еще 38 были доставлены в больницу округа Вакатана, где позднее семь из них умерли. Судьба восьми человек, оставшихся на острове, по-прежнему неизвестна.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение вулкана было зафиксировано в конце 2012 г. - начале 2013 г. Уайт-Айленд открыт для туристических поездок и является одним из самых посещаемых вулканических островов в мире.

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