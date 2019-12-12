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В Новой Зеландии обнаружены тела шести погибших во время извержения вулкана

В больницах находятся 17 пострадавших

СИДНЕЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на странице новозеландской полиции в Twitter.

"Тела шести погибших [во время извержения вулкана] были обнаружены на острове Уайт-Айленд и в настоящий момент транспортируются на борт сторожевого корабля Wellington", - отмечается в сообщении.

Извержение вулкана, расположенного на острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря. По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии. Жертвами извержения стали восемь человек, семь из которых умерли в больнице, еще около 30 пострадали. Изначально восемь человек числились пропавшими без вести. Впоследствии власти объявили их погибшими и начали операцию по поиску их тел.

В настоящее время в ожоговых центрах Новой Зеландии находятся 17 пострадавших в результате извержения, 13 из них остаются в критическом состоянии. 11 пострадавших были доставлены в медучреждения в Австралии. Три человека выписаны из больниц.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение вулкана было зафиксировано в конце 2012 года - начале 2013 года. Уайт-Айленд открыт для туристических поездок и является одним из самых посещаемых вулканических островов в мире.

Теги
Новая Зеландия
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В Новой Зеландии началась наземная операция по поиску погибших во время извержения вулкана
Речь идет о восьми пропавших без вести
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