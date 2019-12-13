В ЕАО возбудили уголовные дела против полицейского, избившего двух местных жителей

ТАСС, 13 декабря. Уголовные дела завели в Еврейской АО на полицейского, которого подозревают в избиении двух местных жителей. Об этом сообщается в распространенном релизе областной прокуратуры.

"По указанным фактам следователем следственного отдела по г. Биробиджану СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО в отношении полицейского возбуждено 2 уголовных дела по п.п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением специальных средств и насилия). Данные решения прокуратурой города Биробиджана признаны законными и обоснованными", - говорится в релизе.

В октябре текущего года в больницу в Биробиджане обратился местный житель с травмами, он сообщил, что его избил полицейский. Во время проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что полицейский при исполнении избил двух местных жителей, задержанных за административные нарушения. Чтобы они не сопротивлялись он использовал наручники.

Полицейского задержали, его намерены заключить под стражу.