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Суд в Приморье изменил строителю космодрома "Восточный" Гребневу условный срок на реальный

Ранее ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Приморский краевой суд изменил приговор в отношении бывшего директора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК, подрядчик строительства космодрома Восточный до 2015 года) Виктора Гребнева по делам о присвоении и преднамеренном банкротстве с условного срока на реальное лишение свободы на пять лет. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в суде в пятницу.

В июне 2019 года Уссурийский районный суд в Приморье вынес обвинительный приговор в отношении Гребнева по делам о присвоении и преднамеренном банкротстве. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

"Из приговора исключено указание на применение статьи 73 УК РФ (об условном наказании - прим. ТАСС), а также указание о применении штрафа. Суд постановил Виктора Гребнева считать осужденным по части 4 статей 160 ("Присвоения или растрата") и 196 ("Преднамеренное банкротство") УК РФ к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал представитель суда.

Признан виновным

Как установлено в суде, Гребнев, являясь единоличным руководителем ТМК, распорядился в личных целях вверенными ему денежными средствами в размере свыше 407 млн рублей. С января 2012 года по декабрь 2014 года Гребнев совершал последовательные действия, направленные на преднамеренное банкротство возглавляемого им предприятия. В апреле 2014 года он умышленно заключил и исполнил в добровольном порядке договоры поручительства, уплатив денежные средства в размере 288 млн рублей в счет погашения перед банком кредитов другой компании.

Гребнев возглавлял ТМК с 2006 года, он был не только директором компании, но и ее владельцем. Гребнев оставил пост в сентябре 2014 года, продав свою долю. В 2011 году он был выбран по списку "Единой России" депутатом Заксобрания Приморья и возглавил комитет по экономической политике и собственности.

В феврале 2015 года Гребнев сложил депутатские полномочия ради работы в администрации Приморья в качестве главы департамента промышленности и транспорта. После возбуждения уголовного дела, 17 апреля 2015 года Гребнев оставил этот пост по собственному желанию.

ТМК - одна из крупнейших дорожно-строительных компаний Дальнего Востока, построившая во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 вантовый мост через бухту Золотой Рог и работавшая на возведении объектов на космодроме "Восточный". В настоящее время на предприятии введена процедура банкротства. Долги по заработной плате перед работниками до сих пор не погашены.

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