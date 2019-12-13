Один человек погиб в ДТП с участием грузовика на МКАД

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и грузовика произошло на внутренней стороне МКАД, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Утром на внутренней стороне 9-го километра МКАД легковой автомобиль Peugeot Partner въехал в стоящий грузовой автомобиль MAN. В результате водитель легковой машины скончался на месте", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время, как уточнили в ГИБДД, движение в районе ДТП частично ограничено по внутренней стороне по трем полосам. Обстоятельства происшествия устанавливаются.