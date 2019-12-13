Суд в Красноярске оставил под арестом сырье компании, на прииске которой был прорыв дамб

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд оставил под арестом 132 килограмма золотосодержащего сырья и автомобиль Lexus золотодобывающей компании "Сисим", на прииске которой произошел прорыв дамб и погибли люди. Об этом говорится в пятницу в сообщении суда.

Прорыв дамб на реке Сейба в Курагинском районе произошел 19 октября. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. В конце октября Ленинский районный суд наложил арест на имущество компании для выплаты компенсаций пострадавшим и родственникам погибших и штрафов. Адвокат компании подал апелляцию.