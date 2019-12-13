Суд в Красноярске оставил под арестом сырье компании, на прииске которой был прорыв дамб

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд оставил под арестом 132 килограмма золотосодержащего сырья и автомобиль Lexus золотодобывающей компании "Сисим", на прииске которой произошел прорыв дамб и погибли люди. Об этом говорится в пятницу в сообщении суда.
Прорыв дамб на реке Сейба в Курагинском районе произошел 19 октября. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. В конце октября Ленинский районный суд наложил арест на имущество компании для выплаты компенсаций пострадавшим и родственникам погибших и штрафов. Адвокат компании подал апелляцию.
"Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции постановил оставить решение коллег Ленинского районного суда Красноярска без изменения, а жалобу адвоката в интересах ООО "Сисим" без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Обжалуя постановление Ленинского районного суда, адвокат предприятия заявил, что ООО "Сисим" не является субъектом уголовной ответственности и не является гражданским ответчиком по уголовному делу, возбужденному после трагедии. По мнению защитника, суд вышел за пределы своей компетенции и наложил арест на имущество незаконно. Однако 11 декабря постановлением следователя "Сисим" был признан гражданским ответчиком по данному уголовному делу.