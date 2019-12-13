Источник: три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Частный дом сгорел в деревне Чулково Раменского района Подмосковья, в ходе разбора завалов были обнаружены тела трех человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в частном доме в деревне Чулково городского округа Раменское. При разборе последствий пожара были обнаружены тела двух женщин и одного мужчины", - сказал собеседник агентства.

По его данным, площадь пожара составила 48 кв. м. В настоящее время личности погибших устанавливаются.