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Источник: три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Инцидент произошел в деревне Чулково Раменского района

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Частный дом сгорел в деревне Чулково Раменского района Подмосковья, в ходе разбора завалов были обнаружены тела трех человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в частном доме в деревне Чулково городского округа Раменское. При разборе последствий пожара были обнаружены тела двух женщин и одного мужчины", - сказал собеседник агентства.

По его данным, площадь пожара составила 48 кв. м. В настоящее время личности погибших устанавливаются.

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