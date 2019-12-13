СМИ: в результате перестрелки в университете в Исламабаде погиб один человек

ИСЛАМАБАД, 13 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, еще 13 получили ранения в результате стрельбы, открытой в Международном исламском университете в Исламабаде. Об этом в пятницу сообщила газета Doon.

По ее данным, инцидент произошел в четверг. Согласно предварительному отчету полиции, две группы студентов не смогли поделить площадку для общественных выступлений, в результате чего между ними произошла потасовка. После вмешательства администрации вуза студенты разошлись, однако позднее часть из них решили продолжить спор, применив при этом огнестрельное оружие.

Пострадавшие доставлены в больницу. Об их состоянии не сообщается. В связи с произошедшим сотрудники правопорядка проводят обыск в общежитии университета.