Открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировано

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МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами.