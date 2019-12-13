{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Обновлено 

Открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировано

Площадь пожара составила 500 кв. м
Крейсер "Адмирал Кузнецов" Лев Федосеев/ТАСС
Описание
Крейсер "Адмирал Кузнецов"
© Лев Федосеев/ТАСС
На эту тему
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". Главное

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами.

Теги
РоссияМурманская областьПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Реклама на ТАСС
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС