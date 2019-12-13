Почти 540 человек эвакуированы из школы в центре Москвы из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании школы в центре Москвы, в целях безопасности эвакуированы 536 человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в школу на улице Трубной в центре Москвы, школьники и учителя эвакуированы. Всего здание покинули 536 человек", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Волна "минирований" в Москве началась с 28 ноября. Всего за две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов почти 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек.