У пенсионерки в Москве неизвестный украл 3 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Неизвестный в Москве под видом сотрудника службы безопасности банка украл с банковских счетов пенсионерки 3 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"12 декабря в отдел МВД обратилась пенсионерка и заявила о краже денежных средств с ее счетов. Установлено, что на ее телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Путем обмана он получил от женщины сведения об указанных счетах, после чего украл с них 3 млн рублей", - сказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).