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В Крыму пограничники задержали граждан Украины, объявленных в международный розыск

Задержанные переданы сотрудникам полиции

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Пограничники в Крыму задержали двух граждан Украины, объявленных в международный розыск. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

"При попытке пересечения государственной границы на въезде в РФ выявлены двое иностранцев, объявленных правоохранительными органами в международный розыск за совершение преступлений", - говорится в сообщении.

В частности, задержана гражданка Украины 1989 года рождения, которая подозревается в мошенничестве, еще один гражданин Украины 1992 года рождения подозревается в совершении преступления, связанного с безопасностью движения и эксплуатации транспорта.

Граждане переданы сотрудникам ОМВД России по Армянску для проведения дополнительной проверки и последующей передачи инициаторам розыска, отмечается в сообщении.

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