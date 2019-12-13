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Неизвестные в Москве украли у пассажирки такси 400 тыс. рублей

Нападение произошло на юго-западе столицы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Трое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на такси на светофоре на юго-западе Москвы и украли у пассажирки сумку с 400 тыс. рублей. Как рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России, полиция по данному факту начала проверку.

"Установлено, что вечером 12 декабря на Чонгарском бульваре в районе дома 21 к остановившемуся на светофоре такси "Хендэ Солярис", в которой в качестве пассажира следовала предприниматель, подъехала машина белого цвета, из которой вышли трое неизвестных в матерчатых масках. Они выстрелили несколько раз из неустановленного огнестрельного оружия по стеклам такси, разбили стекло задней двери и похитили у женщины сумку, в которой находились 400 тыс. рублей. Похитители скрылдись", - сказали в полиции.

Полиция по данному факту начала проверку.

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