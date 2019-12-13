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В Москве с банковского счета фирмы украли 9 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Неизвестный украл с банковского счета фирмы в Москве более 9 млн рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как рассказали в главке, в полицию 12 декабря поступило заявление от заместителя гендиректора одной из фирм о краже с банковского счета. "Полиция установила, что неизвестный, имея доступ к банковскому счету, открытому для осуществления банковских операций фирмы, совершил списание денежных средств на общую сумму 9 млн 282 тыс. 912 рублей", - сказали в ГУ МВД.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

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Россия
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