В Ставропольском крае перевернулась маршрутка

СТАВРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Авария с участием пассажирской "Газели" произошла в пятницу утром в Георгиевском городском округе Ставропольского края. В результате пострадали пять человек, сообщили ТАСС в администрации района.

"В пятницу утром недалеко от города Георгиевска опрокинулась пассажирская маршрутная "Газель", пострадали пять человек. По предварительной информации, госпитализация ни одному из пострадавших не потребуется", - сказал собеседник.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС журналистам сообщили, что авария произошла в 08:10 мск на втором километре дороги Георгиевск - Новопавловск. По данным ведомства, микроавтобус следовал по маршруту станица Георгиевская - город Георгиевск, в салоне находились 10 человек, в том числе один ребенок.

"В результате опрокидывания автомобиля пять человек (в том числе один ребенок) доставлены в ЦРБ города Георгиевска. В результате осмотра пострадавшие от госпитализации отказались. Назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, причиной ДТП могли стать погодные условия. "Есть данные, что сегодня утром появилась наледь на дороге, уточняется ситуация", - пояснили в администрации.

По данным краевого Гидрометцентра, в прошедшие сутки местами в Ставропольском крае отмечался туман с ухудшением видимости, гололед и изморось, усиление ветра до 15 м/с. Днем температура воздуха в регионе оставалась на плюсовых значениях, ночью местами температура опускалась до минус 1 - минус 7 градусов.