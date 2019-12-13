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СК возбудил дело об убийстве после обнаружения тела младенца в реке под Саратовом

Тело новорожденной девочки, вмерзшее в лед, обнаружили дети, которые играли вблизи водоема

САРАТОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили дело после того, как тело новорожденной девочки было обнаружено в реке в Саратовской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"В связи с обнаружением в водоеме в городе Красный Кут Саратовской области тела младенца возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, 30 ноября дети, игравшие вблизи реки, заметили тело ребенка, вмерзшее в лед, который образовался на поверхности водоема. Ребята позвали на помощь мужчину. Тот извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни, которое длительное время находилось в воде.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается мать ребенка.

Теги
РоссияСаратовская область
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