СК возбудил дело об убийстве после обнаружения тела младенца в реке под Саратовом

САРАТОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили дело после того, как тело новорожденной девочки было обнаружено в реке в Саратовской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"В связи с обнаружением в водоеме в городе Красный Кут Саратовской области тела младенца возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, 30 ноября дети, игравшие вблизи реки, заметили тело ребенка, вмерзшее в лед, который образовался на поверхности водоема. Ребята позвали на помощь мужчину. Тот извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни, которое длительное время находилось в воде.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается мать ребенка.