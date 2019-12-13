{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"

После пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" госпитализировали 14 человек

В территориальном подразделении медицины катастроф сообщили, что состояние одного из них оценивается как тяжелое

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Число госпитализированных в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до 14 человек.

На эту тему
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". Главное

Об этом ТАСС сообщили в территориальном подразделении медицины катастроф.

"В больницу доставлены еще двое пострадавших, всего сейчас госпитализированы 14 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое. У большинства отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах уточнили, что на данный момент остается неизвестной судьба одного члена экипажа, еще один погиб.

Теги
РоссияПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Реклама на ТАСС
СК не стал возбуждать дело в отношении соучастников избиения девочки в Ижевске
Потерпевшая получила телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС