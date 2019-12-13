После пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" госпитализировали 14 человек

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Число госпитализированных в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до 14 человек.

Об этом ТАСС сообщили в территориальном подразделении медицины катастроф.

"В больницу доставлены еще двое пострадавших, всего сейчас госпитализированы 14 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое. У большинства отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах уточнили, что на данный момент остается неизвестной судьба одного члена экипажа, еще один погиб.