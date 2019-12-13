Пожар повышенной сложности возник на складе на юге Москвы

"Горит склад на Варшавском шоссе, подробности уточняются", - сказали в ведомстве.

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на складе на Варшавском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, периодически происходят взрывы Существует угроза распространения огня на весь склад. В готовность приведена авиация.

В МЧС добавили, что внутри склада взрываются газовые баллоны. "Внутри происходят взрывы газовых баллонов, произошли обрушения на площади 70 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Внутри здания находится трансформатор, поэтому на место вызваны специалисты Мосэнерго. Поскольку склад газифицирован, ожидается прибытие газовщиков.

В районе пожара по Варшавскому шоссе затруднено движение автотранспорта. "Затруднено движение по адресу: Варшавское [шоссе], дом 129, корпус 2, выбирайте заранее пути объезда, не создавайте помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике", - сказали в ведомстве.

В новость были внесены изменения (13:07 время мск) — добавлены подробности по тексту.