Источник: силовики изымают документы в управлении казначейства по Дагестану

МАХАЧКАЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят оперативные мероприятия, в том числе выемку документов, в управлении Федерального казначейства по Дагестану. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах республики.

"Мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением МВД по СКФО. Изымаются документы, имеющие важность для расследования дела. Задержаний нет", - сообщил собеседник, не уточнив сути уголовного дела, в рамках которого идут оперативные мероприятия.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.