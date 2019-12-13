Во Владикавказе задержали главврача республиканского онкологического диспансера

ПЯТИГОРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Главного врача республиканского онкологического диспансера Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания задержали во Владикавказе по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

"Во Владикавказе сотрудники МВД России по СКФО задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере главврача республиканского онкологического диспансера Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, установлено, что руководитель медучреждения обеспечил победу одной из фармацевтических компаний в аукционах на поставку медицинских препаратов для нужд онкодиспансера, а также последующее заключение с учреждением госконтрактов с условием получения процентов от суммы заключенных контрактов.

"С февраля по июль 2019 года были заключены госконтракты на сумму свыше 25 млн рублей. Оперативниками получена информация о времени и месте криминальной сделки. В результате подозреваемый задержан в момент передачи ему 1,5 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - отметили в пресс-службе.