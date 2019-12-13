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Патрушев попросил МВД разобраться в истории со сгоревшим цехом лесопереработки в Карелии

Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что в предприятие было вложено много средств и усилий

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. МВД РФ и другие компетентные органы должны разобраться в обстоятельствах пожара нового лесоперерабатывающего цеха компании "Финтек" в Карелии, так как было уничтожено предприятие, в которое было вложено много средств и усилий. С такой просьбой ко главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании возглавляемой им Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

"В Лоухском районе создавалось новое предприятие [компании] "Финтек", и практически ,когда нужно было его уже принимать, оно сгорело", - отметил Патрушев. "Надо разобраться объективно, что произошло, почему и так далее, потому что приложены огромные усилия, и время, и средства, и проведена огромная работа, но, к сожалению, объект практически утрачен", - сказал секретарь Совбеза, отметив, что аналогичные поручения даны также Генпрокуратуре и ФСБ.

Пожар в новом цехе компании "Финтек" в Лоухском районе Карелии произошел 23 ноября.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичКолокольцев, Владимир АлександровичРоссияКарелия
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