СК не стал возбуждать дело в отношении соучастников избиения девочки в Ижевске

ИЖЕВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении троих подростков в возрасте от 10 до 14 лет, которые были соучастниками избиения девочки в лесопосадке на улице Салютовской в Ижевске в конце сентября этого года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии.

В октябре после размещения в социальных сетях видеоролика следователи организовали проверку из-за избиения в Устиновском районе Ижевска девочки. На кадрах размещенного в сети видео запечатлено, как несколько подростков наносят удары ногами по телу и прыгают на девочку. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству регионального управления СК РФ незамедлительно возбудить уголовное дело, его возбудили по статье 116 УК РФ ("Побои"). Была арестована 16-летняя жительница Ижевска, которая принимала участие в драке. Также, по данным управления, в избиении принимали участие трое подростков.

"В отношении соучастников обвиняемой, участвовавших в избиении потерпевшей, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. Следователем направлена информация в органы внутренних дел о принятии мер профилактического характера и контроля за их поведением. Кроме того, внесено представление в органы внутренних дел с постановкой вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц за недостатки в организации работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в ведомстве со ссылкой на замруководителя управления Алексея Попова.

В пресс-службе также уточнили, что в отношении 16-летней девушки СК завершил расследование уголовного дела. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ ("Побои"), п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") и п. "в" ч. 163 УК РФ ("Вымогательство").

По данным следствия, 28 сентября 2019 года в лесопосадке по улице Салютовской города Ижевска 16-летняя обвиняемая совместно с тремя знакомыми из хулиганских побуждений избила сверстницу, "причинив ей телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью". Видеозапись позднее разместили в социальных сетях. После этого выяснилось, что летом 2019 года девочка ограбила малолетних детей в одном из дворов Устиновского района Ижевска. В одном случае злоумышленница с применением насилия открыто похитила 200 рублей у 10-летнего мальчика, в другом - вымогала денежные средства у другого 10-летнего мальчика.